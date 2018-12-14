Вибух у Фастові: мешканців будинку евакують у лікарню

Фото: вибух у Фастові (kv.npu.gov.ua)

У лікарні облаштовують місця для прийому людей

У Фастові мешканців будинку, у якому відбувся вибух, евакують у лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення у Facebook Фастівської міської ради.

Вказано, що евакопункт організовано в приміщенні лікарні, що по вулиці Київська, 57, наразі там облаштовуються місця для прийому людей.

"За інформацією ДСНС: станом на 10:30 10 осіб евакуйовано, є один потерпілий. Жертв нема. Наразі відбувається евакуація мешканців будинку. На місці вибуху працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки", - сказано у повідомленні.

Міськрада закликає жителів Фастова допомогти потерпілим засобами особистої гігієни та продуктами харчування.

"Задіяно рятувальну техніку не лише Фастова, а й Гребінки, Борової, Василькова, Білої Церкви. Працюють дві одиниці техніки РЕМу, 4 одиниці техніки газової служби, швидка допомога. Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті вибуху в Фастові (Київська область) постраждала одна людина. За попередньою версією, вибух стався через витік побутового газу, загиблих немає.

Як писало РБК-Україна раніше сьогодні, близько дев'ятої години ранку в Фастові стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку. У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначали, що на третьому поверсі стався вибух газу, в результаті чого обрушилися третій, четвертий і п'ятий поверхи.