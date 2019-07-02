ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взрыв в Днепропетровской области: двое детей в тяжелом состоянии

Новости » Общество    02.07.2019 - 17:18
Взрыв в Днепропетровской области: двое детей в тяжелом состоянии
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Пострадавших детей доставили в Днепр в областную больницу

Двоих детей, которые пострадали в результате взрыва гранаты на детской площадке в неселенном пункте Пашеная Балка Днепровского района, прооперировали. Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что шестеро детей доставили в Днепр в областную больницу. В тяжелом состоянии 16-летний парень: ему оторвало один палец на руке, а также очень сложное осколочное ранение в живот. Пятилетний мальчик также в тяжелом состоянии, у него осколочные ранения.

По словам местных ребят, до трагедии дети играли с взрывчаткой. Они подумали, что это была сигнальная ракета. 

Как писало РБК-Украина ранее, 1 июля вечером на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от 4 до 16 лет. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Позже Национальная полиция Украина рассказала подробности взрыва на детской площадке возле Днепра. Правоохранители сообщили, что пострадавшие дети нашли боеприпас на мусорной свалке. Предварительно установлено, что вероятно взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П.

Зеленский взял на контроль расследование взрыва под Днепром Медики Днепра рассказали о состоянии пострадавших от взрыва детей
Новости Украины Днепропетровская областьВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь