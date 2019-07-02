Взрыв в Днепропетровской области: двое детей в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Пострадавших детей доставили в Днепр в областную больницу

Двоих детей, которые пострадали в результате взрыва гранаты на детской площадке в неселенном пункте Пашеная Балка Днепровского района, прооперировали. Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что шестеро детей доставили в Днепр в областную больницу. В тяжелом состоянии 16-летний парень: ему оторвало один палец на руке, а также очень сложное осколочное ранение в живот. Пятилетний мальчик также в тяжелом состоянии, у него осколочные ранения.

По словам местных ребят, до трагедии дети играли с взрывчаткой. Они подумали, что это была сигнальная ракета.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 июля вечером на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от 4 до 16 лет. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Позже Национальная полиция Украина рассказала подробности взрыва на детской площадке возле Днепра. Правоохранители сообщили, что пострадавшие дети нашли боеприпас на мусорной свалке. Предварительно установлено, что вероятно взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П.