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Полиция рассказала подробности взрыва на детской площадке возле Днепра

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 11:12
Полиция рассказала подробности взрыва на детской площадке возле Днепра
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вероятно взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П

Национальная полиция Украина рассказала подробности взрыва на детской площадке возле Днепра. Об этом сообщает Главное управление НПУ в Днепропетровской области.

Правоохранители сообщили, что пострадавшие дети нашли боеприпас на мусорной свалке.

"Мы пообщались с детьми, находящимися в больнице в контактном состоянии, дети нашли это устройство на свалке в поселке", - отметила пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская.

Предварительно установлено, что вероятно взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П.

Напомним, ранее председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов рассказал, что двух детей, которые пострадали от взрыва в Днепропетровской области, прооперировали, еще двух оперируют.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 июля вечером на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от 4 до 16 лет. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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