Взрыв в Бейруте: за помощью обратились 30 украинцев, у трех повреждено жилье

После взрыва в Бейруте (Ливан) 30 граждан Украины обратились за помощью в посольство. Кроме того, у трех украинских семей серьезно повреждено жилье.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в результате взрыва в Бейруте среди граждан Украины погибших и пострадавших нет. В то же время три украинские семьи сообщили посольству Украины в Ливане о серьезном повреждении их жилья. Одна украинка сообщила о разрушенной квартире и легких телесных повреждениях. Также около 30 украинцев обратились за денежной помощью.

"Мы будем оказывать им необходимую поддержку", - добавил Кулеба.

Напомним, до этого Кулеба рассказал, что на двух кораблях, которые прибыли в Бейрут из Мариуполя, не было украинцев; ранее появилась информация, что судна с украинцами могли находиться в зоне поражения взрыва.

По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли более 130 человек, еще более 5 тысяч пострадали.