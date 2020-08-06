Вибух у Бейруті: за допомогою звернулися 30 українців, у трьох пошкоджено житло

Після вибуху в Бейруті (Ліван) 30 громадян України звернулися за допомогою до посольства. Крім того, у трьох українських сімей серйозно пошкоджено житло.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, в результаті вибуху в Бейруті серед громадян України загиблих і постраждалих немає. У той же час три українські родини повідомили посольству України в Лівані про серйозне пошкодження їх житла. Одна українка повідомила про зруйновану квартиру та легкі тілесні ушкодженнях. Також близько 30 українців звернулися за грошовою допомогою.

"Ми будемо надавати їм необхідну підтримку", - додав Кулеба.

Нагадаємо, до цього Кулеба розповів, що на двох кораблях, які прибули в Бейрут з Маріуполя, не було українців; раніше з'явилася інформація, що судна з українцями могли перебувати в зоні ураження вибуху.

За останніми даними, в результаті вибуху в Бейруті загинули більше 130 осіб, ще понад 5 тисяч постраждали.