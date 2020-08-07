Взрыв в Бейруте: полиция допросила россиянина, корабль которого привез селитру

Сегодня, 7 августа, полиция Кипра допросила россиянина, который является владельцем корабля, что привез в Бейрут (Ливан) груз нитрата аммония, что взорвался там на этой неделе. Соответствующее прошение в Кипр поступило из Ливана.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь кипрской полиции Христос Андреу заявил, что из Интерпола в Бейруте поступил запрос с просьбой установить местонахождение российского бизнесмена Игоря Гречушкина и задать определенные вопросы, связанные с грузом. Он сказал, что ответы были переданы в Бейрут, но отказался предоставить дополнительную информацию.

Борис Прокошев, который был капитаном корабля в 2013 году, ранее заявлял, что химикаты оказались в Бейруте после того, как владелец судна, которого он назвал Гречушкиным, сказал ему сделать внеплановую остановку в Ливане, чтобы забрать лишний груз.

Напомним, по предварительной информации, взрыв в Бейруте произошел 4 августа в результате небрежного хранения на территории порта более 200 тонн нитрата аммония.

Кроме того, вследствие взрыва свои дома вынуждены были покинуть 300 тысяч местных жителей.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что жертвами взрыва в ливанской столице стали более 150 человек.