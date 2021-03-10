ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взрыв в Бердянске: полиция возбудила дело

Новина українською → Бердянск, Среда 10 марта 2021 17:25
Взрыв в Бердянске: полиция возбудила дело Фото: последствия взрыва в Бердянске (brd24.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители расследуют сегодняшний взрыв в одной из квартир многоэтажки в Бердянске, Запорожская область. По данному факту возбудили уголовное дело.

Об этом сообщила полиция Запорожской области.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного убийства - пункт 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия, унесшего жизни двух человек, еще устанавливаются.

Еще одна жертва взрыва - женщина 1971 года рождения - находится в тяжелом состоянии в больнице.

Сегодня утром в Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. По предварительным данным, в одной из квартир детонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое мужчин.

Напомним, вчера в Кропивницкому произошел взрыв в многоэтажке по улице Юрия Коваленко. В результате взрыва пострадали люди.

До этого в Киеве произошел пожар в недостроенной бане, в результате чего погибли несколько человек.

Кроме того, недавно в Николаевской области произошел взрыв в школе. В результате взрыва пострадал один человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Бердянск уголовное дело Взрыв
NEWS
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам