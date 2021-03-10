Взрыв в Бердянске: полиция возбудила дело

Правоохранители расследуют сегодняшний взрыв в одной из квартир многоэтажки в Бердянске, Запорожская область. По данному факту возбудили уголовное дело.

Сегодня утром в Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. По предварительным данным, в одной из квартир детонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое мужчин.

Еще одна жертва взрыва - женщина 1971 года рождения - находится в тяжелом состоянии в больнице.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного убийства - пункт 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия, унесшего жизни двух человек, еще устанавливаются.

Напомним, вчера в Кропивницкому произошел взрыв в многоэтажке по улице Юрия Коваленко. В результате взрыва пострадали люди.

До этого в Киеве произошел пожар в недостроенной бане, в результате чего погибли несколько человек.

Кроме того, недавно в Николаевской области произошел взрыв в школе. В результате взрыва пострадал один человек.