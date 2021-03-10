В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, есть жертвы
В среду, 10 марта, в Бердянске Запорожской области на 7-м этаже девятиэтажного дома по улице Волонтеров,156 произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие.
Правоохранители сообщают о двух погибших мужчинах. Также вследствие взрыва серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.
В комментарии РБК-Украина начальник отдела коммуникации Управления Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская рассказала, что 10 марта в 09:40 в Бердянское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире в многоэтажке произошел взрыв.
На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства.
В результате на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения госпитализирована в больницу.
"Пока что решается вопрос правовой квалификации. Потому что нужно, чтобы мы поняли, что именно взорвалось... Женщина 1971 года рождения в тяжелом состоянии находится в больнице. Непонятно, выживет ли она", - отметила Лебединская.
Напомним, 9 марта в городе Кропивницкий вечером произошел взрыв в квартире девятиэтажки по улице Юрия Коваленко. В результате этого пострадали два человека.
Как писало РБК-Украина, ранее в Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате инцидента погибли три человека.