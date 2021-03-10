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В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, есть жертвы

Новина українською → Бердянск, Среда 10 марта 2021 11:42
В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, есть жертвы Фото: взрыв (brd24.com)
Автор: Юлия Струк

В среду, 10 марта, в Бердянске Запорожской области на 7-м этаже девятиэтажного дома по улице Волонтеров,156 произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск24".

Правоохранители сообщают о двух погибших мужчинах. Также вследствие взрыва серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте инцидента работает полиция и представители экстренных служб.

В комментарии РБК-Украина начальник отдела коммуникации Управления Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская рассказала, что 10 марта в 09:40 в Бердянское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире в многоэтажке произошел взрыв.

На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства.

В результате на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения госпитализирована в больницу.

"Пока что решается вопрос правовой квалификации. Потому что нужно, чтобы мы поняли, что именно взорвалось... Женщина 1971 года рождения в тяжелом состоянии находится в больнице. Непонятно, выживет ли она", - отметила Лебединская.

Напомним, 9 марта в городе Кропивницкий вечером произошел взрыв в квартире девятиэтажки по улице Юрия Коваленко. В результате этого пострадали два человека.

Как писало РБК-Украина, ранее в Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате инцидента погибли три человека.

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