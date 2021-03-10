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Вибух у Бердянську: поліція порушила справу

Новость на русском → Бердянськ, Середа 10 березня 2021 17:25
Вибух у Бердянську: поліція порушила справу Фото: наслідки вибуху в Бердянську (brd24.com)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці розслідують сьогоднішній вибух в одній з квартир багатоповерхівки в Бердянську, Запорізька область. За даним фактом порушили кримінальну справу.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного вбивства - пункт 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини події, яка забрала життя двох людей, ще встановлюються.

Ще одна жертва вибуху - жінка 1971 року народження - перебуває у важкому стані в лікарні.

Сьогодні вранці у Бердянську пролунав вибух у багатоповерхівці. За попередніми даними, в одній з квартир детонував невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків.

Нагадаємо, вчора в Кропивницькому стався вибух в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка. В результаті вибуху постраждали люди.

До цього в Києві сталася пожежа в недобудованій лазні, внаслідок чого загинули декілька людей.

Крім того, нещодавно в Миколаївській області стався вибух у школі. В результаті вибуху постраждала одна людина.

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