Вибух у Бердянську: поліція порушила справу
Правоохоронці розслідують сьогоднішній вибух в одній з квартир багатоповерхівки в Бердянську, Запорізька область. За даним фактом порушили кримінальну справу.
Правоохоронці порушили справу за фактом умисного вбивства - пункт 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини події, яка забрала життя двох людей, ще встановлюються.
Ще одна жертва вибуху - жінка 1971 року народження - перебуває у важкому стані в лікарні.
Сьогодні вранці у Бердянську пролунав вибух у багатоповерхівці. За попередніми даними, в одній з квартир детонував невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків.
Нагадаємо, вчора в Кропивницькому стався вибух в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка. В результаті вибуху постраждали люди.
До цього в Києві сталася пожежа в недобудованій лазні, внаслідок чого загинули декілька людей.
Крім того, нещодавно в Миколаївській області стався вибух у школі. В результаті вибуху постраждала одна людина.