Взрыв в Бельгии: из-под завалов вытащили третьего пострадавшего

В бельгийском Антверпене спасатели из-под завалов жилых домов, разрушенных взрывом, вытащили третьего пострадавшего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

Как сообщается, двух людей в критическом состоянии вытащили из-под обломков вскоре после взрыва. Третьего пострадавшего освободили несколько позже.

Спасатели считают, что под завалами все еще могут оставаться люди. Официально сообщается об одном пропавшем без вести.

Полиция попросила освободить прилегающие улицы для облегчения работы чрезвычайных служб. Эвакуировали также расположенную неподалеку школу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в бельгийском Антверпене произошел взрыв в жилом квартале в районе Вилрейк, в результате инцидента есть пострадавшие. В результате взрыва разрушены три дома, помимо этого, в близлежащих домах выбиты окна.

Кроме того, в столице Афганистана Кабуле накануне прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее 16 человек. Отмечается, что по данным Министерства внутренних дел страны, еще не менее сотни человек получили ранения.