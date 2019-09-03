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Число жертв теракта в Афганистане возросло

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 10:48
Число жертв теракта в Афганистане возросло
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате взрыва ранения получили как минимум 119 человек

Число жертв, погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, выросло до 16 человек. Об этом сообщила правительство Афганистана, передает "Radio Liberty".

По сообщению министерства внутренних дел Афганистана, в результате взрыва как минимум 119 человек получили ранения.

"Как минимум 119 человек были ранены в результате вчерашней атаки. Взрыв был вызван трактором, заполненным взрывчаткой", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 взрыва произошли в районе "Грин-Виллидж", где расположен крупный комплекс, используемый сотрудниками международных организаций.

Ответственность за теракт взяли талибы. По словам главы группировки Забихуллы Муджахида, атака была направлена ​​против иностранных сил. Сообщается, что взрыв произошел в результате подрыва себя смертником.

Взрыв произошел во время выступления на телевидении специального посланникам США по вопросам мира в Афганистане Залмайа Халилзада. Во время выступления Халилзад представил план соглашения, согласно которому в ближайшие месяцы из Афганистана будет выведено почти 5 тыс. американских военнослужащих.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Афганистане 19 августа во время празднования 100-летия независимости страны произошли несколько взрывов. В результате теракта ранения получили десятки людей.

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