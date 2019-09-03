В Бельгии мощный взрыв уничтожил несколько домов

Фото: последствия взрыва в Антверпене (nieuwsblad.be)

В результате взрыва в Антверпене есть пострадавшие

В бельгийском Антверпене произошел взрыв в жилом квартале в районе Вилрейк, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Nieuwsblad.

Сообщается, что в результате взрыва разрушены три дома, помимо этого, в близлежащих домах выбиты окна. Кроме того, из-под завалов достали двоих пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии.

Фото: последствия взрыва в Антверпене (nieuwsblad.be)

По словам очевидцев, в одном из домов в момент взрыва проводились ремонтные работы. Однако, связаны ли они со взрывом, пока не известно.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле минувшей ночью прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее 16 человек. Отмечается, что по данным министерства внутренних дел страны, еще не менее сотни человек получили ранения.

До этого в Дрогобыче Львовской области в результате обвала подъезда погибли не менее восьми человек. Среди погибших был также один ребенок. Всех жителей пострадавшего дома эвакуировали. Позже стало известно, что полиция задержала двух работников коммунального предприятия из-за обвала подъезда в Дрогобыче.