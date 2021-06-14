Взрыв АЗС в России: число пострадавших выросло вдвое

Сейчас известно, что девять человек находятся в тяжелом состоянии, а двенадцать в среднем. Семерым пострадавшим госпитализация не понадобилась.

По предварительной информации, пожар возник из-за не заземление газовоза во время слива газа в стационарную вместимость, в результате чего на автозаправочной станции взорвался резервуар с газом, автомобиль и наземная газовая вместимость. В частности, взорвались и газовые баллоны, которые хранились в соседних гаражах.

По оперативным данным, погибших нет, а открытый огонь ликвидирован.

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