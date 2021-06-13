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Масштабный взрыв газа в Китае: число жертв увеличилось

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Китай, Воскресенье 13 июня 2021 12:45
Масштабный взрыв газа в Китае: число жертв увеличилось Фото: в Китае произошел взрыв природного газа (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

По меньшей мере 12 человек погибли при масштабном взрыве газа в городе Шиян, провинция Хубэй, в центральном Китае. Взрыв произошел около 6:30 по местному времени в районе Чжанвань.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Китая.

По сообщению местных властей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени в районе Чжанвань города Шиян провинции Хубэй. Власть спасла из района 138 человек, в том числе 37 с серьезными травмами, сообщает государственное издание CCTV со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что окна соседних зданий были разбиты взрывом. Городская муниципальная служба изначально заявила, что после инцидента в ловушке оказалось "много" людей.

Причина аварии расследуется, сообщают городские власти.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва природного газа в китайском городе Шиянь погибли не менее 11 человек еще 144 госпитализированы. Взрывная волна разрушила 40 киосков.

В момент взрыва рынок уже начал работу, на его территории было много людей. Пока спасатели извлекли из-под завалов 144 человека, 37 из них находились в критическом состоянии.

Причины и обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

Ранее в Киевской области на рынке "Столичный" произошел конфликт, в ходе которого были слышны взрывы.

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