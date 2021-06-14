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В России взорвалась АЗС. Пострадали 16 человек, огонь не могут потушить

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Новосибирск, Понедельник 14 июня 2021 15:58
В России взорвалась АЗС. Пострадали 16 человек, огонь не могут потушить Фото: в Новосибирске взорвалась заправка (nsk.kp)
Автор: Анастасия Рокитна

В Новосибирске (Россия) произошел взрыв с пожаром на автозаправочной станции (АЗС). В результате пострадали минимум 16 человек, огонь продолжают тушить.

Об этом сообщает ТАСС.

Представитель компании "Еврогаз" рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. На видео видно, что взрыв был мощный.

Сообщается, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Было слышно пять взрывов.

Пострадали 16 человек, среди них двое пожарных. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Возле АЗС перекрыли шоссе. Автомобилистам рекомендуют искать альтернативные пути объезда. Также перекрыты трамвайные пути.

АЗС на Гусинобродском шоссе предназначалась для заправки автомобилей газом.

В России взорвалась АЗС. Пострадали 16 человек, огонь не могут потушитьФото: в Новосибирске взорвалась заправка (nsk.kp)

По состоянию на сейчас огонь продолжают тушить.

Напомним, в центре Санкт-Петербурга был масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура".

Кроме того, на юге Москвы горел склад с газовыми баллонами. Возгорание произошло на Варшавском шоссе.

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Новости Украины Происшествия Российская Федерация АЗС пожар Взрыв
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В России взорвалась АЗС. Пострадали 16 человек, огонь не могут потушить
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