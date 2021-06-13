В Харькове произошел взрыв в супермаркете: что произошло
В Харькове произошел взрыв в супермаркете сегодня ночью. Неизвестные взорвали банкомат.
Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, расположенного в супермаркете по проспекту Славы.
Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.
Фото: в Харькове произошел взрыв (hk.npu.gov.ua)
Открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Полиция ищет причастных к этому.
Напомним, в Харькове мужчина бросил гранату в группу людей. В результате пострадали 5 человек.
Кроме того, под Мариуполем мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.