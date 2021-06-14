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Взрыв АЗС в России: число пострадавших выросло вдвое

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Новосибирск, Понедельник 14 июня 2021 20:40
Взрыв АЗС в России: число пострадавших выросло вдвое Фото: в Новосибирске взорвалась заправка (фото nsk.kp)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Новосибирска сообщило о 28 пострадавших при взрыве АЗС. Информации о погибших нет.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию от регионального Минздрава.

Сейчас известно, что девять человек находятся в тяжелом состоянии, а двенадцать в среднем. Семерым пострадавшим госпитализация не понадобилась.

По предварительной информации, пожар возник из-за не заземление газовоза во время слива газа в стационарную вместимость, в результате чего на автозаправочной станции взорвался резервуар с газом, автомобиль и наземная газовая вместимость. В частности, взорвались и газовые баллоны, которые хранились в соседних гаражах.

По оперативным данным, погибших нет, а открытый огонь ликвидирован.

Внимание! В видео содержится ненормативная лексика.

Напомним, в Харькове вчера произошел взрыв в супермаркете. Неизвестные взорвали банкомат.

Также РБК-Украина рассказывало о масштабном взрыве газа в Китае.

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