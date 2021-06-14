Вибух АЗС у Росії: кількість постраждалих взросла вдвічі
Міністерство охорони здоров’я Новосибірську повідомило про 28 осіб, які постраждали під час вибуху АЗС. Інформації стосовно загиблих немає.
Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на інформацію від регіонального МОЗ.
Наразі відомо, що дев’ять осіб перебуває у важкому стані, а дванадцять у середньому. Сімом постраждалим госпіталізація не знадобилася.
За попередньою інформацією, пожежа виникла через не заземлення газовозу під час зливу газу в стаціонарну місткість, внаслідок чого на автозаправній станції вибухнув резервуар з газом, автомобіль й наземна газова місткість. Зокрема, вибухнули й газові балони, які зберігалися в сусідніх гаражах.
За оперативними даними, загиблих немає, а відкритий вогонь - ліквідовано.
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