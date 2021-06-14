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Вибух АЗС у Росії: кількість постраждалих взросла вдвічі

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Новосибірськ, Понеділок 14 червня 2021 20:40
Вибух АЗС у Росії: кількість постраждалих взросла вдвічі Фото: у Новосибірську вибухнула заправка (nsk.kp)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров’я Новосибірську повідомило про 28 осіб, які постраждали під час вибуху АЗС. Інформації стосовно загиблих немає.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на інформацію від регіонального МОЗ.

Наразі відомо, що дев’ять осіб перебуває у важкому стані, а дванадцять у середньому. Сімом постраждалим госпіталізація не знадобилася.

За попередньою інформацією, пожежа виникла через не заземлення газовозу під час зливу газу в стаціонарну місткість, внаслідок чого на автозаправній станції вибухнув резервуар з газом, автомобіль й наземна газова місткість. Зокрема, вибухнули й газові балони, які зберігалися в сусідніх гаражах.

За оперативними даними, загиблих немає, а відкритий вогонь - ліквідовано.

Увага! У відео міститься ненормативна лексика.

Нагадаємо, у Харкові вчора стався вибух у супермаркеті. Невідомі підірвали банкомат.

Також, РБК-Україна розповідало про масштабний вибух газу в Китаї.

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