ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Взрыв автоцистерны в Киеве: полиция возбудила дело

Киев, Среда 09 сентября 2020 22:03
Взрыв автоцистерны в Киеве: полиция возбудила дело
Фото: автоцистерна после взрыва (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция возбудила дело по факту взрыва автоцистерны для перевозки газа в Киеве. Предварительно, взрыв автоцистерны произошел во время сварочных работ.

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 8 лет.

"В рамках досудебного расследования будут устанавливаться все обстоятельства и причины этого уголовного правонарушения", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня в Киеве произошел взрыв автоцистерны. В результате взрыва один человек погиб и еще один пострадал. На месте происшествия работали правоохранители, которые должны установить все обстоятельства и причины трагедии.

Также РБК-Украина писало о взрыве цистерны с хлором в Иране, в результате которого пострадали сотни людей.

Кроме того, недавно в развлекательном заведении в центре Тбилиси взорвался кислородный баллон, в результате чего один человек погиб и несколько пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КиевцистернаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь