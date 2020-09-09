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Вибух автоцистерни у Києві: поліція порушила справу

Київ, Середа 09 вересня 2020 22:03
Вибух автоцистерни у Києві: поліція порушила справу
Фото: автоцистерна після вибуху (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція порушила справу за фактом вибуху автоцистерни для перевезення газу в Києві. Попередньо, вибух автоцистерни стався під час зварювальних робіт.

Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 8 років.

"У рамках досудового розслідування встановлюватимуться усі обставини та причини цього кримінального правопорушення", - додали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Києві стався вибух автоцистерни. В результаті вибуху одна людина загинула та ще одна постраждала. На місці події працювали правоохоронці, які мали встановити всі обставини та причини трагедії.

Також РБК-Україна писало про вибух цистерни з хлором в Ірані, в результаті якого постраждали сотні людей.

Крім того, нещодавно у розважальному закладі в центрі Тбілісі вибухнув кисневий балон, внаслідок чого одна людина загинула та декілька постраждали.

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