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Взрыв автомобиля в Харькове квалифицирован как покушение на убийство

Новости » Политика     25.11.2019 - 12:00
Взрыв автомобиля в Харькове квалифицирован как покушение на убийство
Фото: место взрыва (npu.gov.ua)

Никто из граждан не пострадал

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват".

Местные СМИ писали, что предварительно, автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.

"Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации", - рассказали подробности в полиции.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. Ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове возле супермаркета произошла перестрелка. По данным полиции, двое неизвестных напали на двух мужчин.

Местные СМИ пишут, что нападения было совершено на известного в криминальных кругах Георгия Исакова, который входил в руководство общественной организации "Оплот" Евгения Жилина. Данная организация принимала участие в событиях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

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