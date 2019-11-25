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Вибух автомобіля в Харкові кваліфікувано як замах на вбивство

Новини » Політика     25.11.2019 - 12:00
Вибух автомобіля в Харкові кваліфікувано як замах на вбивство
Фото: місце вибуху (npu.gov.ua)

Ніхто з громадян не постраждав

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля в Харкові. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, по Харкові та області введена поліцейська операція "Перехоплення".

Місцеві ЗМІ писали, що попередньо, автомобіль належить зятю колишнього заступника прокурора Харківської області, який був звільнений в рамках люстрації.

"Механічні ушкодження отримали автівки, що знаходилися в епіцентрі вибуху. Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватись на автомобілі Opel Vectra синього кольору з державними знаками європейської реєстрації", - розповіли деталі у поліції.

Наразі поліція встановлює обставини вибуху.

"Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові біля супермаркету сталася перестрілка. За даними поліції, двоє невідомих напали на двох чоловіків.

Місцеві ЗМІ пишуть, що жертвою нападу виявився відомий у кримінальних колах Георгій Ісаков, який входив в керівництво громадської організації "Оплот" Євгена Жиліна. Ця організація брала участь в подіях на Донбасі на стороні проросійських сепаратистів.

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