Взрыв у аэропорта Каира: в Египте сообщили о 12 пострадавших

Пожар произошел на складе компании Heliopolis Chemical Industries

В Египте при взрыве двух топливных резервуаров возле международного аэропорта Каира пострадали 12 человек. Об этом сообщил источник в египетском МВД, передает местное издание Masrawy.

Всех пострадавших госпитализировали.

По информации издания, пожар произошел на складе компании Heliopolis Chemical Industries.

На место происшествия были отправлены 12 пожарных машин.

Воздушное движение и навигация в результате взрыва нарушены не были.

عاجل انفجار هاءل بجوار مطار القاهرة Опубліковано ‎شاهد بدون حذف‎ Четвер, 12 липня 2018 р.

Напомним, вечером 12 июля в Египте возле аэропорта Каира прогремел взрыв на двух топливных резервуарах, но министр гражданской авиации страны заявил, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, поскольку взрыв произошел на резервуарах, находящихся вне периметра аэропорта.

К месту возгорания прибыли пожарные, которым удалось локализовать огонь. Официальной информации о пострадавших не поступало.