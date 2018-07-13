Взрыв у аэропорта Каира: в Египте сообщили о 12 пострадавших
Пожар произошел на складе компании Heliopolis Chemical Industries
В Египте при взрыве двух топливных резервуаров возле международного аэропорта Каира пострадали 12 человек. Об этом сообщил источник в египетском МВД, передает местное издание Masrawy.
Всех пострадавших госпитализировали.
По информации издания, пожар произошел на складе компании Heliopolis Chemical Industries.
На место происшествия были отправлены 12 пожарных машин.
Воздушное движение и навигация в результате взрыва нарушены не были.
عاجل انفجار هاءل بجوار مطار القاهرةОпубліковано شاهد بدون حذف Четвер, 12 липня 2018 р.
Напомним, вечером 12 июля в Египте возле аэропорта Каира прогремел взрыв на двух топливных резервуарах, но министр гражданской авиации страны заявил, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, поскольку взрыв произошел на резервуарах, находящихся вне периметра аэропорта.
К месту возгорания прибыли пожарные, которым удалось локализовать огонь. Официальной информации о пострадавших не поступало.