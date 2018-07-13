Вибух біля аеропорту Каїра: в Єгипті повідомили про 12 постраждалих

Пожежа сталася на складі компанії Heliopolis Chemical Industries

В Єгипті при вибуху двох паливних резервуарів біля міжнародного аеропорту Каїра постраждали 12 осіб. Про це повідомило джерело в єгипетському МВС, передає місцеве видання Masrawy.

Всіх постраждалих госпіталізували.

За інформацією видання, пожежа сталася на складі компанії Heliopolis Chemical Industries.

На місце події були відправлені 12 пожежних машин.

Повітряний рух і навігація в результаті вибуху порушені не були.

عاجل انفجار هاءل بجوار مطار القاهرة Опубліковано شاهد بدون حذف Четвер, 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, увечері 12 липня в Єгипті біля аеропорту Каїра прогримів вибух на двох паливних резервуарах, але міністр цивільної авіації країни заявив, що робота аеропорту триває в штатному режимі, оскільки вибух стався на резервуарах, що перебувають поза периметром аеропорту.

До місця пожежі прибули пожежники, яким вдалося локалізувати вогонь. Офіційної інформації про постраждалих не надходило.