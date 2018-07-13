В Египте прогремел взрыв около аэропорта Каира

Взорвались топливные резервуары вне периметра аэропорта

В Египте возле аэропорта Каира прогремел взрыв в двух топливных резервуарах. Об этом сообщило Reuters.

При этом министр гражданской авиации страны заявил, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме.

По его словам, взрыв произошел на топливных резервуарах, которые находятся вне периметра аэропорта.

В то же время Египетское государственное телевидение сообщило, что к месту возгорания прибыли пожарные, которые локализовали огонь, и кареты скорой помощи, но о пострадавших пока не сообщается.

Египетские власти расследуют инцидент.

Напомним, в Египте десять человек погибли и 25 пострадали в результате аварии на трассе Мерса-Матрух - Александрия. Автобус столкнулся с автомобилем, который был нагружен каменной солью. Причиной аварии послужило превышение водителем автобуса допустимой скорости, после столкновения с автомобилем с прицепом автобус перевернулся.