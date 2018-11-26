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В Минздраве назвали число случаев заболевания дифтерией и столбняком в 2018 году

Новости » Общество    26.11.2018 - 22:35
В Минздраве назвали число случаев заболевания дифтерией и столбняком в 2018 году
Фото: вакцинация (РБК-Украина/Виталий Носач)

За 10 месяцев зафиксировано 26 случаев заболевания

За 10 месяцев текущего года в Украине зарегистрировано девять случаев заболевания дифтерией (среди них 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

Как отмечается, иммунитет против некоторых заболеваний сохраняется не на всю жизнь, поэтому периодически необходимо повторное введение вакцины - ревакцинацию. К этим заболеваниям относятся дифтерия и столбняк.

"Единственная надежная защита от этих болезней - вакцинация. Вовремя сделанная прививка поможет сформировать иммунитет и защитить от смертельно опасных заболеваний", - отмечают в Минздраве.

Отмечается, что дети должны получать прививки в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет, а взрослые - каждые 10 лет. Такой интервал во взрослом возрасте обусловлен тем, что иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет.

Поэтому первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией АДС-М с минимальным интервалом 10 лет от предыдущей прививки АДС-М. Такие прививки в коммунальных заведениях здравоохранения проводят безвозмездно.

Напомним, по словам исполняющей обязанностией министра здравоохранения Ульяны Супрун, в Украине не зафиксировано ни одной смерти из-за вакцинации с 1991 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на сегодня в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.

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