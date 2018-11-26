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У МОЗ назвали число випадків захворювання на дифтерію і правець в 2018 році

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 22:35
У МОЗ назвали число випадків захворювання на дифтерію і правець в 2018 році
Фото: вакцинація (РБК-Україна/Віталій Носач)

За 10 місяців зафіксовано 26 випадків захворювання

За 10 місяців поточного року в Україні зареєстровано дев'ять випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей та 6 дорослих) та 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Як зазначається, імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин - ревакцинація. До цих захворювань відносяться дифтерія і правець.

"Єдиний надійний захист від цих хвороб - вакцинація. Вчасно зроблене щеплення допоможе сформувати імунітет та захистити від смертельно небезпечних захворювань", - наголошують у МОЗ. 

Зазначається, що діти повинні отримувати щеплення в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 16 років, а до дорослі - кожні 10 років. Такий інтервал у дорослому віці зумовлений тим, що імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років.

Тож першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М. Такі щеплення в комунальних закладах охорони здоров’я проводять безоплатно.

Нагадаємо, за словами виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, в Україні не зафіксовано жодної смерті через вакцинацію з 1991 року. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на сьогодні в Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинация
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