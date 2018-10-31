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В Киеве можно вакцинироваться от гриппа в 23 медучреждениях

Новости » Общество    31.10.2018 - 13:47
Фото: вакцинация (РБК-Украина/Виталий носач)
Фото: вакцинация (РБК-Украина/Виталий носач)

Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен

В Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По его словам, в указанных медучреждениях расположены коммунальные апеки "Фармация", где в наличии есть вакцины от гриппа двух производителей.

"Вакцинация от гриппа проводится двумя вакцинами "Ваксигрип" ТЕТРА/VAXIGRIP TETRA, цена которой составляет 313 гривен, и "ДжіСі Флю", которая стоит 230 гривен", - сказал Поворозник.

Он добавил, что прививки жителям столицы проводятся независимо от места проживания. В коммунальных медучреждениях Киева осмотр врача, консультация и сама процедура проводятся бесплатно. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует.

Учреждения здравоохранения для проведения прививок против гриппа жителям города Киева:

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