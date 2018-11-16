Супрун заявила, что в Украине из-за вакцинации не произошло ни одной смерти

Фото: вакцинация (РБК-Украина/Виталий Носач)

В то же время, из-за отсутствия прививок в 2018 году умерли 15 человек

В Украине не зафиксировано ни одной смерти из-за вакцинации с 1991 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.

Она уверяет, что все вакцины являются безопасными. Кроме того, по ее словам, из-за отсутствия прививок в текущем году умерли уже 15 человек.

"На совещании в Виннице напомнила управленцам о национальной безопасности - вакцинации. С 1991 года в Украине не произошло ни одной смерти из-за вакцинации. Из-за отсутствия прививок и общего иммунитета только в 2018 году умерли 15 человек. Все вакцины есть и они безопасны. Вакцинируйтесь!", - написала Супрун.

Отметим, ранее в Министерстве здравоохранения (Минздрав) заявляли, что в 2017 году было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако, ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией. Всего в прошлом году было проведено почти 1,4 млн прививок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на сегодня в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.

Кроме того, в Киеве в течение последней недели на 5,6% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и теперь количество больных за неделю составила почти 12 тысяч.