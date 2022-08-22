Взорвали важный мост: ССО показали видео из Донецкой области

Украинские силы специальных операций уделяют большое внимание уничтожению логистики, путей снабжения и маневров российских оккупантов.

"Для этого воины ССО используют различные способы и осуществляют атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", - говорится в сообщении.

Военные сообщают, что несколько недель назад им удалось взорвать важный мост в Донецкой области и по объективным причинам видео продемонстрировали только сейчас.

Таким образом разрушенный мост стал для россиян преградой, а после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены.