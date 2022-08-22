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Підірвали важливий міст: ССО показали відео з Донецької області

Фото: ССО підірвали важливий міст у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові кілька тижнів тому підірвали важливий міст у Донецькій області, а відео цього змогли опублікувати лише зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські сили спеціальних операцій приділяють велику увагу нищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів.

"Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи та здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомляють, що кілька тижнів тому їм вдалося підірвати важливий міст у Донецькій області та за об'єктивних причин відео продемонстрували лише зараз.

Таким чином зруйнований міст став для росіян перепоною, а після деокупації знищені українські об'єкти будуть відновлені.

Нагадаємо, що раніше ССО дочекались створення ударно-розвідувального угруповання ворога та вгатили з гранатометів по скупченню живої сили.

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