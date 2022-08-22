Підірвали важливий міст: ССО показали відео з Донецької області

Українські сили спеціальних операцій приділяють велику увагу нищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів.

"Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи та здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомляють, що кілька тижнів тому їм вдалося підірвати важливий міст у Донецькій області та за об'єктивних причин відео продемонстрували лише зараз.

Таким чином зруйнований міст став для росіян перепоною, а після деокупації знищені українські об'єкти будуть відновлені.