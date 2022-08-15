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Сорвали вражескую попытку прорыва: ССО показали видео с поля боя

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 20:26
Сорвали вражескую попытку прорыва: ССО показали видео с поля боя Фото: ССО показали видео, где военные срывают вражескую атаку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Военные на передовой дождались создания ударно-разведывательного группировки врага и всадили из гранатометов по скоплению живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Военнослужащие сообщают, что российские оккупанты сформировав ударно-разведочное группировки пытались наступать на позиции ВСУ. Однако операторы ССО Украины ударили по врагу как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления.

"Замысел русских был сорван, дальнейших попыток запланированного маневра противник не осуществлял. Зато собирал раненых и убитых, за чем наблюдали после удачной атаки наши воины", - говорится в сообщении.

Напомним, что бойцы "Азов" показали, как уничтожают врага в Харьковской области.

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