Взорвали БТР в тылу врага: ССО показали видео с поля боя

"На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа CCO Украины наткнулась на вражескую позицию", - говорится в сообщении.

По словам военных, им удалось обнаружить вражеский БТР и личный состав оккупантов, который уничтожили за считанные минуты. После этого военные отправились дальше и продолжили выполнять свою основную задачу.