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В ВСУ показали работу украинского "БУК М-1" (видео)

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 сентября 2022 13:17
В ВСУ показали работу украинского "БУК М-1" (видео) Фото: украинский "БУК М-1" обнаружил и уничтожил очередную цель (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В Вооруженных силах Украины показали работу ракетной батареи "БУК М-1". Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Украинский "БУК М-1" обнаружил и уничтожил очередную цель", - говорится в сообщении.

Что известно о "БУК М-1"?

Многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности Бук (последняя модернизация ЗРК Бук-М1-2) предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов (зависит от модернизации).

Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий (центров) при массированном применении средств воздушного нападения, а также может являться модулем тактической ПРО.

Ранее мы публиковали видео, как украинские артиллеристы "отрабатывают" по позициям российских оккупантов.

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