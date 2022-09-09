Підірвали БТР в тилу ворога: ССО показали відео з поля бою

"На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група CCO України натрапила на ворожу позицію", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, їм вдалося виявити ворожий БТР та особовий склад окупантів, який знищили за лічені хвилини. Після цього військові вирушили далі та продовжили виконувати своє основне завдання.