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Взносы, условия запуска и участия. В Кабмине готовятся к старту накопительной пенсии

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Украина, Среда 04 августа 2021 12:11
Взносы, условия запуска и участия. В Кабмине готовятся к старту накопительной пенсии Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов вместе с Минсоцполитики в рамках рабочей группы дорабатывает модель накопительной пенсионной системы. Остаются нерешенными ряд вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра финансов Сергея Марченко.

Как отметил министр, накопительная система образуется как дополнительная к действующей солидарной.

"Следующий этап - добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных пенсионных фондов", - написал он.

По его словам, сейчас дискутируются отдельные вопросы: "размер взносов, переходный период на первые годы запуска системы, особенности участия".

Марченко выразил надежду что "при поддержке парламента, мы уже с 2023 года сможем позаботиться о своей пенсии".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал соцпакеты с накопительными пенсиями для бюджетников. По его словам, опыт введения социальных пакетов из накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.

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Министерство финансов Украины Пенсии
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