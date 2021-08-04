Взносы, условия запуска и участия. В Кабмине готовятся к старту накопительной пенсии

Министерство финансов вместе с Минсоцполитики в рамках рабочей группы дорабатывает модель накопительной пенсионной системы. Остаются нерешенными ряд вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра финансов Сергея Марченко.

Как отметил министр, накопительная система образуется как дополнительная к действующей солидарной.

"Следующий этап - добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных пенсионных фондов", - написал он.

По его словам, сейчас дискутируются отдельные вопросы: "размер взносов, переходный период на первые годы запуска системы, особенности участия".

Марченко выразил надежду что "при поддержке парламента, мы уже с 2023 года сможем позаботиться о своей пенсии".