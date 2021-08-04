Внески, умови запуску та участі. У Кабміні готуються до старту накопичувальної пенсії
Міністерство фінансів разом з Мінсоцполітики в рамках Робочої групи доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи. Залишаються невирішеними низка питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра фінансів Сергія Марченка.
Як зазначив міністр, накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної.
"Наступний етап - добровільне пенсійне страхування здійснюється із залученням недержавних пенсійних фондів", - написав він.
За його словами, сейчас дискутуються окремі питання: "розмір внесків, перехідний період на перші роки запуску системи, особливості участі".
Марченко висловив надію що "за підтримки парламенту, ми вже з 2023 року зможемо подбати про свою пенсію".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував соцпакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників. За його словами, досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до накопичувальної системи.