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Внески, умови запуску та участі. У Кабміні готуються до старту накопичувальної пенсії

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Україна, Середа 04 серпня 2021 12:11
Внески, умови запуску та участі. У Кабміні готуються до старту накопичувальної пенсії Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів разом з Мінсоцполітики в рамках Робочої групи доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи. Залишаються невирішеними низка питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра фінансів Сергія Марченка.

Як зазначив міністр, накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної.

"Наступний етап - добровільне пенсійне страхування здійснюється із залученням недержавних пенсійних фондів", - написав він.

За його словами, сейчас дискутуються окремі питання: "розмір внесків, перехідний період на перші роки запуску системи, особливості участі".

Марченко висловив надію що "за підтримки парламенту, ми вже з 2023 року зможемо подбати про свою пенсію".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував соцпакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників. За його словами, досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до накопичувальної системи.

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Міністерство фінансів України Пенсії
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