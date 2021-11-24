Взламывали телефоны и крали пароли: СБУ разоблачила группу хакеров

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили группу международных хакеров. Они взламывали мобильные телефоны, воровали пароли, а потом продавали конфиденциальную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленники позиционировали себя как участники международной хакерской группировки Phoenix. Они с помощью специального ПО и техники дистанционно взламывали телефоны и незаконно собирали данные граждан.
По информации следствия, в группу входили 5 украинцев - жители Киева и Харькова. Все имели высшее техническое образование.
"Для получения доступа к аккаунтам пользователей мобильных устройств хакеры использовали "фишинговые" ресурсы - копии сайтов известных производителей мобильных устройств Apple, Samsung и т.д. Пользователь мобильного устройства, загружая приложение или программу на таком "псевдоофициальном" сайте, предоставлял злоумышленникам пароль в свой аккаунт. Затем злоумышленники копировали информацию, хранившуюся на взломанном телефоне", - говорится в ведомстве.
Полученные данные позволяли хакерам снимать деньги с чужих счетов и продавать другим гражданам личную информацию своих жертв. Средняя цена за доступ к учетной записи владельца мобильного - 200 долларов.
Кроме того, хакеры разблокировали похищенные и потерянные гаджеты Apple. Потом они продавали их в своих магазинах в Киеве и Харькове.
По оперативным данным, злоумышленники вели свою деятельность более 2 лет, а их жертвами за это время стали несколько сотен человек.
Правоохранители провели обыски в "офисах" преступников, в их домах и магазинах. Там изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, программное обеспечение и технические средства для несанкционированного вмешательства в аккаунты, краденные мобильные телефоны, которые под видом новых готовили к сбыту.
Решается вопрос об объявлении о подозрении участникам группировки по ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Ивано-Франковской области два украинца и посредник-иностранец продавали документы стран Евросоюза. Клиентами оказались россияне, украинцы с оккупированных территорий и экс-чиновники.