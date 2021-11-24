Зламували телефони та крали паролі: СБУ викрила групу хакерів

Зловмисники позиціонували себе як учасники міжнародного хакерського угруповання Phoenix. Вони за допомогою спеціального програмного забезпечення та техніки дистанційно зламували телефони та незаконно збирали дані громадян.

За інформацією слідства, до групи входили 5 українців - мешканці Києва та Харкова. Усі мали вищу технічну освіту.

"Для отримання доступу до акаунтів користувачів мобільних пристроїв хакери використовували "фішингові" ресурси - копії сайтів відомих виробників мобільних пристроїв Apple, Samsung і т.д. Користувач мобільного пристрою, завантажуючи програму або програму на такому "псевдоофіційному" сайті, надавав зловмисникам пароль у свій обліковий запис. Потім зловмисники копіювали інформацію, що зберігалася на зламаному телефоні", - йдеться у відомстві.

Отримані дані дозволяли хакерам знімати гроші з чужих рахунків та продавати іншим громадянам особисту інформацію своїх жертв. Середня ціна за доступ до облікового запису власника мобільного - 200 доларів.

Крім того, хакери розблокували викрадені і втрачені гаджети Apple. Потім вони продавали їх у своїх магазинах у Києві та Харкові.

За оперативними даними, зловмисники вели свою діяльність понад 2 роки, а їхніми жертвами за цей час стали кілька сотень людей.

Правоохоронці провели обшуки в "офісах" злочинців, в їхніх будинках та магазинах. Там вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, програмне забезпечення та технічні засоби для несанкціонованого втручання в акаунти, крадені мобільні телефони, які під виглядом нових готували до збуту.

Фото: СБУ викрила групу хакерів (ssu.gov.ua)

Вирішується питання про оголошення підозри учасникам угруповання за ст. 361 (незаконне втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України.