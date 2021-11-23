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На Прикарпатье банда продавала "гражданство" ЕС. Среди клиентов жители ОРДЛО и экс-чиновники

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Украина, Вторник 23 ноября 2021 11:39
На Прикарпатье банда продавала "гражданство" ЕС. Среди клиентов жители ОРДЛО и экс-чиновники Фото: СБУ разоблачила межрегиональную группу на подделке паспортов (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Ивано-Франковской области два украинца и посредник-иностранец продавали документы стран Евросоюза. Клиентами оказались россияне, украинцы с оккупированных территорий и экс-чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Контрразведчики СБУ в результате спецоперации пресекли противоправную деятельность международной группировки дельцов, которые организовали механизм получения иностранного гражданства на основании поддельных документов", - говорится в сообщении.

Как стало известно, незаконными сделками занимались жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца.

"Злоумышленники изготавливали фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их подачи на рассмотрение вне основной очереди. Также задокументировано, что такие услуги стоили 5 тысяч евро", - сообщают в СБУ.

Службой безопасности Украины было установлено, что данной "услугой" уже успели воспользоваться граждане Российской Федерации, жители временно оккупированных территорий Украины, а также некоторые бывшие должностные лица местных органов власти и самоуправления.

"Продолжается досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины", - уточняют в пресс-службе СБУ.

В ближайшее время фигурантам дела должны объявить о подозрении.

Напомним, 18 ноября при попытке пересечь границу Украины и Беларуси были задержаны 15 граждан с Ближнего Востока. Они пытались попасть в Украину под видом туристов.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил профинансировать возвращение мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, на родину. При этом он подчеркнул, что жить в ЕС их не пустят.

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