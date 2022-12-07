ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Взірець для інших. Італія скоротила залежність від російського газу до 10%

Новость на русском →
Італія, Середа 07 грудня 2022 16:39
Взірець для інших. Італія скоротила залежність від російського газу до 10% Фото: італійська економіка зменшила свою залежність від російського газу до 10% (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Італія менш ніж за рік зменшила залежність від російського газу з 40% до 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Очільниця ЄК підкреслила, що Європа сильна тоді, коли сильна Італія, і навпаки.

"Італія - одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу. Путін скоротив експорт трубопровідного газу до Європи на 80% за останні вісім місяців. Але нам вдалося це компенсувати. І Італія є чудовим прикладом. Раніше ви імпортували 40% газу із Росії, а тепер ця частка скоротилася приблизно до 10% завдяки дивовижним зусиллям щодо диверсифікації постачань", - заявила вона, виступаючи на заходах, присвячених 120-річчю Університету Бокконі в Мілані.

При цьому Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що наразі в ЄС досить актуальним є розвиток чистих технологій.

"Тому нам зараз потрібно: 1. Спростити державні інвестиції в перехідний період. 2. Більше єврофінансування завдяки посиленому #REPowerEU. 3. Працювати із США у секторах чистих технологій. Також потрібно обговорити ідею фонду суверенітету", - написала голова Єврокомісії у твіті.

Нагадаємо, що у квітні цьогоріч Італія підписала меморандум про збільшення імпорту газу з Алжиру. Пізніше італійський уряд анонсував збільшення внутрішнього видобутку газу вдвічі, щоб зменшити залежність від Росії.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що газосховища Італії вже заповнені більш як на 95%. Країна готується до зими, коли постачання можуть бути обмежені через війну Росії проти України, повідомив оператор газової мережі Snam.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України