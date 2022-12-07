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Образец для других. Италия сократила зависимость от российского газа до 10%

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Италия, Среда 07 декабря 2022 16:39
Образец для других. Италия сократила зависимость от российского газа до 10% Фото: итальянская экономика снизила свою зависимость от российского газа до 10% (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Италия менее чем за год снизила зависимость от российского газа с 40% до 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Глава ЕК подчеркнула, что Европа сильна тогда, когда сильна Италия, и наоборот.

"Италия - одна из стран, наиболее пострадавших от российского газового шантажа. Путин сократил экспорт трубопроводного газа в Европу на 80% за последние восемь месяцев. Но нам удалось это компенсировать. И Италия является отличным примером. Раньше вы импортировали 40% газа из России, а теперь эта доля сократилась примерно до 10% благодаря удивительным усилиям по диверсификации поставок", - заявила она, выступая на мероприятиях, посвященных 120-летию Университета Боккони в Милане.

При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в настоящее время в ЕС достаточно актуально развитие чистых технологий.

"Поэтому нам сейчас нужно: 1. Упростить государственные инвестиции в переходный период. 2. Больше еврофинансирования благодаря усиленному #REPowerEU. 3. Работать с США в секторах чистых технологий. Также нужно обсудить идею фонда суверенитета", - написала глава Еврокомиссии в твите.

Напомним, что в апреле Италия подписала меморандум об увеличении импорта газа из Алжира. Позже итальянское правительство анонсировало увеличение внутренней добычи газа вдвое, чтобы снизить зависимость от России.

Недавно РБК-Украина сообщало, что газохранилища Италии уже заполнены более чем на 95%. Страна готовится к зиме, когда поставки могут быть ограничены из-за войны России против Украины, сообщил оператор газовой сети Snam.

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