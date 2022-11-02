Зима без російського газу: сховища Італії заповнені на 95%

Газосховища Італії вже заповнені більш як на 95%. Країна готується до зими, коли постачання можуть бути обмежені через війну Росії проти України, повідомив оператор газової мережі Snam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Досягнутий результат має важливе значення для майбутньої зими і малоймовірний зовсім недавно, у липні, коли мета 90% сама по собі здавалася досить складним завданням", - заявив генеральний директор Snam Стефано Веньєр.

Італія була великим імпортером російського газу, але перейшла на постачання з інших країн, включаючи Алжир, заповнивши свої резервуари для зберігання та скоротивши споживання.

Газу у сховищах достатньо, щоб забезпечити близько 25-30% добової потреби у січні, йдеться у заяві Snam.

В Італії був незвичайно теплий жовтень, а це означає, що вона використала на 800 млн кубометрів газу менше, ніж роком раніше, сказав Маттео Вілья, старший науковий співробітник італійської аналітичної компанії ISPI.

"У цінах цього кварталу це означає економію у розмірі 910 мільйонів євро", - сказав він.

Провал тактики Путіна

Як зазначає New York Times, тактика президента Росії Володимира Путіна щодо перетворення енергії на зброю проти країн, що підтримують Україну, призвела до разючих змін у тому, як Європа генерує та зберігає енергію. Країни об'єднуються, щоб купувати, позичати і будувати додаткові джерела енергії, одночасно просуваючи великі програми заощадження, які нагадують реакцію на нафтову кризу 1970-х років. Підземні сховища на всьому континенті повністю заповнені запасом газу.

Кроки, зроблені європейськими країнами, "чудові та, швидше за все, змінять енергетичний ландшафт", - сказала Симона Тальяп'єтра, старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel у Брюсселі. "Європі вдасться повністю відокремитися від Росії, що раніше вважалося неможливим".

Європа пристосувалася до різкого скорочення експорту газу з Росії – зараз Росія забезпечує менше ніж 10% природного газу в Європі порівняно з 45% до війни проти України.

Консультаційна група Rystad Energy підрахувала, що в Європі достатньо газу, щоб пережити цю зиму, якщо не стане дуже холодно. При цьому ціни на природний газ упали до найнижчого рівня з червня.