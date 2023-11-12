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Взимку Україні вистачить енергоресурсів, - Міненерго

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україні вистачить енергоресурсів, щоб пережити цю зиму. До того ж, у влади є розуміння стосовно дій у разі нових масованих обстрілів енергетики.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає РБК-Україна.

"Нам вистачить енергоресурсів, в цьому плані ми спокійено себе почуваємо. Питання у тому, наскільки майбутні атаки можуть вплинути на постачання", - заявив він.

Однак Галущенко додав, що, враховуючи досвід минулої зими, у влади є різні шляхи вирішення проблеми.

РФ знову обстрілює енергетику України

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли була пошкоджена мережа у Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також нещодавно через падіння уламків "Шахеда" у Вінницькій області були знеструмлені споживачі.

Сьогодні російські загарбники вдарили по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Також нагадаємо, військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Також видання Financial Times дізналося, як Україна готується до російських ударів по енергетиці.

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Герман Галущенкоенергетики