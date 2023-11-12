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Зимой Украине хватит энергоресурсов, - Минэнерго

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украине хватит энергоресурсов, чтобы пережить эту зиму. К тому же у власти есть понимание действий в случае новых массированных обстрелов энергетики.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает РБК-Украина.

"Нам хватит энергоресурсов, в этом плане мы умиротворенно себя чувствуем. Вопрос в том, насколько будущие атаки могут повлиять на поставки", - заявил он.

Однако Галущенко добавил, что, учитывая опыт минувшей зимы, у власти есть разные пути решения проблемы.

РФ снова обстреливает энергетику Украины

Российские террористы после почти полугодовой паузы принялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также недавно из-за падения обломков "Шахеда" в Винницкой области были обесточены потребители.

Сегодня российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Также напомним, что военные предупреждают, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Также издание Financial Times узнало, как Украина готовится к российским ударам по энергетике.

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Герман Галущенкоенергетики