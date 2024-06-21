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Взимку навчання в школах може розпочинатися з 10 години, - Міносвіти

Фото: міністр освіти та науки України Оксен Лісовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українські школи та виші вже готуються до нового навчального року. Розглядають онлайн-навчання або у змішаному форматі, зміщення розкладу занять, а також збільшення канікул взимку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній раді України.

За його словами, у зимовий період буде запроваджено ряд заходів щодо проведення навчального процесу. 

Міністр зазначив, що в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах.

"Зокрема, онлайн-навчання в якихось пікових складних періодах", - сказав Лісовий.

Як розповів міністр, є два підходи до проведення навчального процесу.

"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше - в теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові та завершити навчальний рік пізніше", - додав він.

Водночас Лісовий наголосив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.

"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі на 10 годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - розповів міністр.

Другий блок питань, за його словами, - забезпечення технічними засобами закладів освіти.

"Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30 % закладів освіти забезпечені генерацією, але вона різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти", - додав Лісовий.

Відключення світла в Україні

Зазначимо, що після атак Росії на теплові та гідроелектростанції в Україні стало актуальним питання дефіциту електроенергії, що змусило "Укренерго" вводити графіки відключень світла.

Нещодавно "Укренерго" попередило, що середина літа може стати найбільш складним періодом для енергосистеми. До того ж важка ситуація зі світлом може бути й взимку.

У зв'язку з цим президент України заявив, що у кожній школі та лікарні України мають з'явитися сонячні панелі. А контролювати цей процес мають обласні адміністрації.

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