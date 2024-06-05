В "Укренерго" розповіли, коли очікується найважча ситуація зі світлом
Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит. В Національній енергетичній компанії "Укренерго" очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як пояснили в компанії, покрити споживання електрики не буде просто, позаяк досі тривають відновлювальні роботи на тепло- та гідроелектростанціях, які були пошкоджені через російські обстріли.
Крім того, зазначають в "Укренерго", влітку гідроелектростанції знижують виробітку.
Також в компанії додали, що енергоблоки атомни[ станцій будуть на ремонті та на підготовці до максимальних навантажень у зимовий період.
Ситуація з енергетикою в Україні
Нагадаємо, внаслідок російських масованих повітряних ударів по енергооб'єктах в Україні було знищено значну частину генерації. В країні стали запроваджувати графіки відключення світла.
Раніше глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що ситуація в енергосистемі цього тижня буде складнішою, ніж наприкінці травня. Він пояснив, що на це впливають такі фактори, як:
- виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,
- наслідки російських обстрілів енергооб'єктів 31 травня і 1 червня,
- прогнозоване зростання споживання через спеку.
Додамо, в енергосистемі Україні 5 червня було зафіксовано значний дефіцит, внаслідок цього було попередження, що відключення світла можуть бути довше, ніж 4 години.
Також в "Укренерго" перед тим розповіли, що 6 червня відключення світла в Україні за графіками відбуватимуться протягом всієї доби.
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