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Зимой обучение в школах может начинаться с 10 часов, - Минобразования

Фото: министр образования и науки Украины Оксен Лисовой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские школы и вузы уже готовятся к новому учебному году. Рассматривают онлайн-обучение или в смешанном формате, смещение расписания занятий, а также увеличение каникул зимой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время Часа вопросов правительству в Верховной раде Украины.

По его словам, в зимний период будет введен ряд мер по проведению учебного процесса.

Министр отметил, что в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах.

"В частности, онлайн-обучение в каких-то сложных пиковых периодах", - сказал Лисовой.

Как рассказал министр, есть два подхода к проведению учебного процесса.

"Мы работаем с графиками обучения. Сегодня заведения высшего образования, профтехобразования должны начать учебный год раньше - в теплый сезон. Должны сделать большие зимние каникулы и завершить учебный год позже", - добавил он.

В то же время, Лисовой подчеркнул, что в школах не будут начинать учебный год раньше.

"Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая там где это возможно, где нет посменного обучения, начало занятий в школе на 10 часов. Сейчас работаем над этими рекомендациями", - рассказал министр.

Второй блок вопросов, по его словам, - обеспечение техническими средствами учебных заведений.

"Эти вопросы должны решать органы местного самоуправления. У нас около 30% учебных заведений обеспечены генерацией, но она разная. Есть достаточно мощная, которая позволяет учебному заведению работать в целом, а есть слабые, когда может работать только пункт несокрушимости, который размещен в учебном заведении. ", - добавил Лисовой.

Отключение света в Украине

Отметим, что после атак России на тепловые и гидроэлектростанции в Украине стал актуален вопрос дефицита электроэнергии, что заставило "Укрэнерго" вводить графики отключений света.

Недавно "Укрэнерго" предупредило, что средина лета может стать наиболее сложным периодом для энергосистемы. К тому же, тяжелая ситуация со светом может быть и зимой.

В связи с этим президент Украины заявил, что в каждой школе и больнице Украины должны появиться солнечные панели. А контролировать этот процесс должны областные администрации.

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МинобразованияОксен ЛісовийМОНШколаУчебный год