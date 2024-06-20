Зеленський доручив встановити сонячні панелі в усіх школах і лікарнях України

У кожній школі та лікарні України мають з'явитися сонячні панелі. А контролювати цей процес мають обласні адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського .

Варто підкреслити, що ця заява з'явилася після проведення Зеленським Ставки верховного головнокомандувача.

Такі пропозиції надійшли у зв'язку зі складною ситуацією в енергосфері України після російських обстрілів.

За його словами, сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з'явитися в кожній школі, в кожній лікарні.

За його словами, вона була присвячена ситуації з енергетикою в Україні. Президент уточнив, що було доручено уряду розробити умови, які спростять для людей установку сонячних панелей і акумуляторів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.