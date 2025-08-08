ua en ru
Вживання алкоголю в цей час дня призводить до безсоння

П'ятниця 08 серпня 2025 13:11
Вживання алкоголю в цей час дня призводить до безсоння В якій годині дня шкідливо пити алкогольні напої (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Алкоголь здатен значно погіршувати якість сну, призводячи до безсоння та порушень циклу відпочинку. Пізнє питво стимулює мозок і організм, через що заснути стає майже неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Daily Express.

В якій годині не можна пити алкоголь

Сімейний лікар Вікторія Гейз розповіла, що вживання алкогольних напоїв після 19:00 може непомітно шкодити сну та самопочуттю.

Навіть один напій, випитий занадто близько до сну, може порушити здатність організму відновлюватися, відпочивати та перезавантажуватися.

Ви можете заснути швидше після напою, але алкоголь блокує фазу швидкого сну - глибоку, відновлювальну частину циклу сну, від якої залежить пам’ять, настрій та обробка інформації.

Хоча алкоголь спочатку діє як заспокійливий засіб, але його дія слабшає пізніше вночі, спричиняючи уривчастий сон та прискорене серцебиття.

Тому ви, швидше за все, прокинетеся рано вранці, відчуєте себе втомленими та млявими.

Ефект найбільш виражений, коли алкоголь вживається за три години до сну.

Крім того, вживання алкоголю може зменшувати фазу швидкого сну, посилювати хропіння та симптоми апное сну.

Доктор Гейз радить припинити вживання алкоголю до 19 або 20 години, залежно від вашого звичайного часу сну.

"Дайте своєму організму достатньо часу, щоб він метаболізувався, перш ніж лягти спати. Це найкращий спосіб насолодитися напоєм, не ставлячи під загрозу свій відпочинок", - додала вона.

Чому варто повністю відмовитись від алкоголю

Покращення здоров’я

Алкоголь негативно впливає на печінку, серце, мозок і багато інших органів. Відмова від нього знижує ризик розвитку хвороб, таких як цироз печінки, інфаркт, інсульт, рак.

Покращення психічного стану

Алкоголь може викликати депресію, тривожність і погіршувати якість сну. Без нього настрій стає стабільнішим, зростає енергія і ясність мислення.

Покращення зовнішнього вигляду

Відмова від алкоголю допомагає шкірі виглядати краще, зменшує набряки, покращує колір обличчя.

Підвищення продуктивності

Людина без алкогольної залежності краще концентрується, менше втомлюється, досягає більшого у навчанні чи роботі.

Вас може зацікавити

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

